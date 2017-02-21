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    В мире

    Выживших на борту рухнувшего в Австралии самолета нет

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    Небольшой самолет потерпел крушение и упал на торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии. Крушение произошло рядом с аэропортом Эссендон. По данным СМИ, на место крушения пятиместного самолета прибыли пожарные.
    В Австралии легкомоторный самолет врезался в здание торгцентра
    @W7VOA

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Все находившиеся на борту рухнувшего в Австралии легкомоторного самолета погибли, пишет газета Guardian со ссылкой на полицию.

    В Австралии на авиашоу разбился самолет на глазах у тысяч зрителей. Видео
    Видеоканал RT на Youtube
    Авиашоу в Австралии: падение самолета на глазах у тысяч зрителей

    На борту находились пять человек. Самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета.

    Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

    Полиция также сообщает о "катастрофической остановке двигателя" после взлета самолета.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.

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