Харрисон Форд на своем самолете едва не врезался в пассажирский лайнер

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Самолет знаменитого голливудского актера Харрисона Форда едва не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии, передает телеканал NBC.

Инцидент произошел в понедельник. Авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он посадил самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер по ошибке направился в сторону рулежной дорожки. Его самолет пролетел над пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого в тот момент находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

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По данным телеканала, спустя несколько минут пассажирский лайнер успешно взлетел.

"Этот лайнер должен был оказаться подо мной?" — спросил Форд во время разговора с диспетчерами, которые затем указали на ошибку, допущенную актером во время приземления. Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявили, что актеру были даны правильные инструкции. Комментарии от представителей Форда пока не поступали.

В настоящее время FAA проводит расследование случившегося, по окончании которого Форд может лишиться лицензии на осуществление полетов.

Это не первый инцидент, связанный с самолетом под управлением Харрисона Форда. В марте 2015 года пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.