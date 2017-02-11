Минобороны намерено отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Минобороны планирует отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов в 2017 году, сообщил в пятницу представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают наращивать боевые способности, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных сил, также около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск, закупить около 400 новейших образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов", — сказал Гуцуляк на брифинге.

Он сообщил, что в этом году для слаживания зенитно-ракетных подразделений украинской армии запланированы около 25 тактических учений на полигонах с зенитно-ракетными комплексами Бук-М1. Кроме того, планируются летно-тактические учения авиационных подразделений.