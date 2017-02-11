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    Минобороны намерено отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов

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    По словам представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных сил ВСУ.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Минобороны планирует отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов в 2017 году, сообщил в пятницу представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Министерство обороны Украины
    Полеты бригады тактической авиации командования "Центр" ВВС Украины

    "Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают наращивать боевые способности, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных сил, также около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск, закупить около 400 новейших образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов", — сказал Гуцуляк на брифинге.

    Он сообщил, что в этом году для слаживания зенитно-ракетных подразделений украинской армии запланированы около 25 тактических учений на полигонах с зенитно-ракетными комплексами Бук-М1. Кроме того, планируются летно-тактические учения авиационных подразделений.

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