КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Несколько человек погибли в результате крушения легкого самолета, который врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса.

Daily Mail В Австралии самолет врезался в торговый центр

"Несколько человек погибли", — заявил Эндрюс. Он также назвал инцидент самым "ужасным за последние 30 лет" в штате Виктория.

Сообщается, что самолет врезался в торговый центр сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.