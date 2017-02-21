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    В Австралии самолет врезался в торговый центр

    (обновлено: )38
    Cамолет неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета врезался в торговый центр, который в момент происшествия был еще закрыт. В результате несколько человек (пилоты и пассажиры самолета) погибли.
    В Австралии самолет врезался в торговый центр
    Daily Mail

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Несколько человек погибли в результате крушения легкого самолета, который врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна в Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса.

    Daily Mail
    В Австралии самолет врезался в торговый центр

    "Несколько человек погибли", — заявил Эндрюс. Он также назвал инцидент самым "ужасным за последние 30 лет" в штате Виктория.

    Сообщается, что самолет врезался в торговый центр сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.

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