Самолет разбился в Австралии во время авиашоу

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В австралийском Перте на авиашоу разбился самолет на глазах у тысяч зрителей, пилот и пассажир погибли, сообщает The Australian.

Инцидент произошел в городе Перт на глазах тысячей зрителей, собравшихся на празднование Дня Австралии, отмечающегося 26 января в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем материка в 1788 году.

Самолет рухнул в реку Суон, не задев никого из присутствующих. Пиротехническое шоу, которое должно было состояться после показательных полетов, было отменено, сообщает агентство Франс Пресс.

Полиция пока не располагает данными о причине крушения, но отмечает, что за штурвалом воздушного судна находился очень опытный пилот.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что пилот, 52-летний Питер Линч, в 2011 году приобрел раритетный гидросамолет 1948 года выпуска в США и после модернизации прибыл на нем в Австралию, перелетев Тихий океан.