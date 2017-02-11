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    В Саудовской Аравии при посадке загорелся самолет - СМИ

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    При посадке в международном аэропорту Король Абдул-Азиз произошло возгорание одного из шасси. 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших".
    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. При посадке самолета авиакомпании Iraqi Airways в Саудовской Аравии в аэропорту недалеко от Джидды загорелось одно шасси. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

    Как сообщается, 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших".

    Самолет совершал посадку в международном аэропорту Король Абдул-Азиз, когда произошло возгорание одного из шасси. Командир экипажа лайнера сообщил по радио о проблеме, пожарная команда незамедлительно направилась к месту инцидента.

    Ранее сообщалось, что самолет с волейболистками сербской "Визуры" из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в Одессе. Из-за этого инцидента сербская команда не попала на матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный).

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