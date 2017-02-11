В Саудовской Аравии при посадке загорелся самолет - СМИ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. При посадке самолета авиакомпании Iraqi Airways в Саудовской Аравии в аэропорту недалеко от Джидды загорелось одно шасси. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, 365 пассажиров были эвакуированы "за рекордное время без пострадавших".

Самолет совершал посадку в международном аэропорту Король Абдул-Азиз, когда произошло возгорание одного из шасси. Командир экипажа лайнера сообщил по радио о проблеме, пожарная команда незамедлительно направилась к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет с волейболистками сербской "Визуры" из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в Одессе. Из-за этого инцидента сербская команда не попала на матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный).