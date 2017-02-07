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    Самолет с сербскими волейболистками не смог сесть в Одессе из-за погоды

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    Сообщается, что игроки сербской "Визуры" из-за непогоды пропустили матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный). Игра должна была пройти во вторник.
    Волейболистки сербского клуба Визура
    vizura, instagram

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Самолет с волейболистками сербской "Визуры" из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в Одессе. Из-за этого инцидента сербская команда не попала на матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный), сообщается в аккаунте "Визуры" в сети Instagram.

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    Матч должен был пройти во вторник, сообщает Р-Спорт.

    При подлете к Одессе пилот из-за плохих погодных условий принял решение не совершать посадку, а вернуться в аэропорт вылета в Стамбуле. Накануне команда также не смогла вылететь в Одессу и вынуждена была провести ночь в Стамбуле.

    Руководство клуба приняло решение о возвращении команды в Белград. Окончательное решение по матчу примет Европейская конфедерация волейбола.

    Ранее сообщалось, что администрация японского аэропорта Новый Титосе на северном острове Хоккайдо временно закрыла одну из взлетно-посадочных полос после того, как один из самолетов съехал с трассы и застрял в снегу.

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