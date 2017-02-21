Правоохранители назвали причину обысков в офисе Ле Пен

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Обыски в рамках дела о фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прошли в понедельник в штаб-квартире партии в городе Нантер, передает телеканал BFMTV.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля. Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом".

Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

Как пишут СМИ, Ле Пен заявила следователям OLAF, что фиктивно трудоустроила Лежье с целью "упорядочить зарплаты и расходы".

Сама Ле Пен, в свою очередь, назвала это сообщение "наглой ложью". "Я никогда не признавала что-либо перед следователями, которых я никогда не видела", — заявила она в эфире радиостанции France Bleu.