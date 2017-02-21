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    Правоохранители назвали причину обысков в офисе Ле Пен

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    Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Обыски в рамках дела о фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прошли в понедельник в штаб-квартире партии в городе Нантер, передает телеканал BFMTV.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

    Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля. Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом".

    Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

    Как пишут СМИ, Ле Пен заявила следователям OLAF, что фиктивно трудоустроила Лежье с целью "упорядочить зарплаты и расходы".

    Сама Ле Пен, в свою очередь, назвала это сообщение "наглой ложью". "Я никогда не признавала что-либо перед следователями, которых я никогда не видела", — заявила она в эфире радиостанции France Bleu.

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