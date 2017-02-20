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    Ле Пен выиграет первый тур с 27% голосов - опрос

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    Согласно данным проведенного опроса, фаворитом первого тура остается лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - по данным опроса она получит 27% голосов, а экс-министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон - по 20%.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выиграет в первом туре выборов президента во Франции с результатом 27% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, опубликованные в понедельник.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

    Результаты прошлого опроса этой компании, который проводился с 14 по 16 февраля, показали, что шансы Ле Пен на победу во втором туре за сутки возросли на 2%, однако все еще не позволяют политику ожидать победы. Тогда опрос показал, что в первом туре за нее готовы голосовать 26% избирателей.

    Как свидетельствуют данные последнего опроса, которые приводит агентство Рейтер, фаворитом первого тура по-прежнему остается лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — по данным опроса она получит 27% голосов, а экс-министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон — всего по 20%. Таким образом, шансы на ее победу в первом туре возросли на 1% по сравнению с предыдущим опросом компании.

    Но, как показали результаты опроса, Ле Пен проиграет во втором туре выборов в случае встречи с Макроном, который получит 58% голосов, а лидер "Нацфронта" — всего 42%. При этом в случае, если противником Ле Пен станет Фийон, то он получит 56% голосов, в то время как Ле Пен — 44%.

    Опрос проводился в период с 17 по 19 февраля. Участие в нем приняли 1534 француза старше 18 лет, внесенные в списки избирателей.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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