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    В мире

    Компании Китая массово пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka"

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    Госрегулятору в Пекине подали 65 заявлений на разрешение использовать торговую марку "Ivanka", также около 40 китайских компаний использовали китайские иероглифы имени Иванки Трамп для регистрации своих предприятий.
    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Китайские компании массово пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka" — по имени старшей дочери президента США Иванки Трамп, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на Главное государственное управление торгово-промышленной администрации страны.

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    По данным издания, к настоящему моменту в Пекине госрегулятору 65 заявлений на разрешение использовать торговую марку "Ivanka". Популярность Иванки Трамп в Китае начала расти после того, как она посетила посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования китайского Нового года.

    Вдобавок к ее английскому имени "Ivanka", около 40 китайских компаний использовали китайские иероглифы ее имени для регистрации своих предприятий. Эти компании, в основном, специализируются на продаже косметики, одежды и нижнего белья, пишет издание.

    Основная масса заявок по-прежнему находится в процессе рассмотрения, и пока неизвестно, одобрит ли регулятор использование этой торговой марки.

    Законодательство Китая разрешает использовать иностранные имена в качестве торговых марок в их китайской версии, что неоднократно приводило к международным скандалам и судебным разбирательствам. Согласно китайским законам, международные корпорации должны доказать, что их торговая марка хорошо известна, чтобы не допустить их использования местными производителями.

    В декабре прошлого года знаменитый баскетболист Майкл Джордан выиграл судебное разбирательство против китайского производителя спортивной одежды Qiaodan Sports, название которой на китайском читалось как "цяодань" и было созвучно с фамилией звезды.

    В мае прошлого года компания Facebook выиграла дело против китайского производителя еды и напитков, зарегистрировавшего в 2014 году торговую марку "face book". При этом в аналогичном разбирательстве американская корпорация Apple проиграла в суде местной компании Xintong Tiandi Technology, которая отсудила себе право использовать торговую марку "iPhone" на изделиях из кожи.

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