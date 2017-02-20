Компании Китая массово пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka"

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Китайские компании массово пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka" — по имени старшей дочери президента США Иванки Трамп, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на Главное государственное управление торгово-промышленной администрации страны.

По данным издания, к настоящему моменту в Пекине госрегулятору 65 заявлений на разрешение использовать торговую марку "Ivanka". Популярность Иванки Трамп в Китае начала расти после того, как она посетила посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования китайского Нового года.

Вдобавок к ее английскому имени "Ivanka", около 40 китайских компаний использовали китайские иероглифы ее имени для регистрации своих предприятий. Эти компании, в основном, специализируются на продаже косметики, одежды и нижнего белья, пишет издание.

Основная масса заявок по-прежнему находится в процессе рассмотрения, и пока неизвестно, одобрит ли регулятор использование этой торговой марки.

Законодательство Китая разрешает использовать иностранные имена в качестве торговых марок в их китайской версии, что неоднократно приводило к международным скандалам и судебным разбирательствам. Согласно китайским законам, международные корпорации должны доказать, что их торговая марка хорошо известна, чтобы не допустить их использования местными производителями.

В декабре прошлого года знаменитый баскетболист Майкл Джордан выиграл судебное разбирательство против китайского производителя спортивной одежды Qiaodan Sports, название которой на китайском читалось как "цяодань" и было созвучно с фамилией звезды.

В мае прошлого года компания Facebook выиграла дело против китайского производителя еды и напитков, зарегистрировавшего в 2014 году торговую марку "face book". При этом в аналогичном разбирательстве американская корпорация Apple проиграла в суде местной компании Xintong Tiandi Technology, которая отсудила себе право использовать торговую марку "iPhone" на изделиях из кожи.