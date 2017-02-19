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    Четыре человека погибли в Калифорнии из-за шторма

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    Шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино.
    Последствия сильного шторма в Калифорнии
    abc7.com

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного грозового циклона на юге американского штата Калифорния, передает телеканал ABC News.

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    Шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино.

    ​Одно из деревьев в непогоду упало на автомобиль, в результате чего погиб находившийся в машине человек. Еще трое погибли в различных дорожно-транспортных происшествиях по причине плохой погоды.

    Синоптики ожидают, что циклон в субботу принесет сильные дожди в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, а в воскресенье обрушится на побережье центральной части Калифорнии.

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