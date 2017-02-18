Сильный шторм обрушился на Калифорнию, есть жертвы

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате непогоды, обрушившейся на Калифорнию в пятницу, сообщает агентство Associated Press.

Сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на южную и центральную Калифорнию в пятницу. Порывистый ветер стал причиной отмены порядка трех сотен авиарейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Из-за дождя затоплены жилые районы, проводится частичная эвакуация из-за угрозы схода селевых потоков.

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Падающие в результате сильного ветра деревья обрывают электропровода. О случае смертельного исхода в результате удара током стало известно в одном из районов Лос-Анджелеса, погиб 55-летний мужчина.

abc7.com Последствия сильного шторма в Калифорнии

По прогнозу синоптиков, стихия будет бушевать в регионе всю ночь пятницы и, вероятнее всего, утихнет к утру субботы. Вместе с тем, предупреждение о возможных затоплениях будет оставаться в силе до 16 часов в субботу, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Ранее сообщалось, что серия торнадо обрушилась на Техас.