наверх
18.02.201707:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сильный шторм обрушился на Калифорнию, есть жертвы

    (обновлено: )4010
    Порывистый ветер стал причиной отмены порядка трех сотен авиарейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Падающие в результате сильного ветра деревья обрывают электропровода.
    Последствия сильного шторма в Калифорнии
    abc7.com

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате непогоды, обрушившейся на Калифорнию в пятницу, сообщает агентство Associated Press.

    Новые кадры с места ЧП на плотине в США. Видео
    VOA News/Youtube
    Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

    Сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на южную и центральную Калифорнию в пятницу. Порывистый ветер стал причиной отмены порядка трех сотен авиарейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Из-за дождя затоплены жилые районы, проводится частичная эвакуация из-за угрозы схода селевых потоков.

    Смотрите также: Разрушение самой высокой плотины в США

    Падающие в результате сильного ветра деревья обрывают электропровода. О случае смертельного исхода в результате удара током стало известно в одном из районов Лос-Анджелеса, погиб 55-летний мужчина.

    abc7.com
    Последствия сильного шторма в Калифорнии

    По прогнозу синоптиков, стихия будет бушевать в регионе всю ночь пятницы и, вероятнее всего, утихнет к утру субботы. Вместе с тем, предупреждение о возможных затоплениях будет оставаться в силе до 16 часов в субботу, сообщила Национальная метеорологическая служба.

    Ранее сообщалось, что серия торнадо обрушилась на Техас

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Стрельба в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Британский журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений