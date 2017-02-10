Могерини: новая администрация США намерена продолжить работу с ЕС

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Представители новой администрации США в ходе встреч заверили в желании продолжить совместную работу с Евросоюзом, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Как сигнал я увидела, во-первых, большое внимание от собеседников в Вашингтоне к работе Европейского Союза, а также (получила) ясный сигнал о том, что мы хотим продолжить работать вместе, я привезла сюда такой же сигнал", — сказала Могерини, выступая в Вашингтоне. Ее выступление транслируется на интернет-сайте организаторов.

Она отметила, что по некоторым пунктам позиции сторон разнятся. "Я не буду заявлять, что наши взгляды по некоторым вопросам не расходятся", — заявила глава дипломатии ЕС, отметив, что один из таких вопросов – это "глобальный подход к миграции и беженцам".

"У ЕС есть первоочередные приоритеты, по которым с другой стороны Атлантики позиция на сегодняшний день может отличаться", — заявила Могерини.

По ее словам, это касается ближневосточного урегулирования, важность которого осознают обе стороны, но "позиция по путям решения может отличаться". "У нас могут быть другие вопросы, которые мы считаем приоритетными, а здесь, возможно, (они считаются) не столь (приоритетными): это климатические изменения, принцип многосторонних отношений, справедливая и свободная торговля, международная мировая система торговли и, возможно, некоторые вопросы прав человека", — сказала Могерини.

При этом она отметила, что наблюдается "некоторая общность взглядов по некоторым из приоритетов, которые являются общими – это борьба с терроризмом, разрешение некоторых кризисов, которые происходят вокруг нас и в мире – это ситуация на востоке Украины, Сирия, терроризм, не только на Ближнем Востоке, но и (его) распространение в некоторых частях Африки". "Мы можем вместе выполнить работу в этом отношении", — заявила глава дипломатии ЕС.

Рнее Могерини заявила, что не уверена в постоянстве санкционной политики США против России, но договорилась с собеседниками в США о сохранении санкций в силе до выполнения минских договоренностей.