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    На одной из станций парижского метро произошло задымление

    (обновлено: )9
    Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d'Italie. По его данным, восемь человек пострадали в результате инцидента.
    Полиция у одной из станций парижского метро
    @JoseCervera

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Движение на шестой линии парижского метро нарушено из-за короткого замыкания, в результате которого одна из станций оказалась задымлена, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Парижа.

    Официальный представитель полиции заявил, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

    "Никакого взрыва. Это не теракт", — подчеркнул он.

    "Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано", — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.

    Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d'Italie. По его данным, восемь человек пострадали в результате инцидента, некоторые из них отравились дымом. Официально информация о пострадавших пока не подтверждается.

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