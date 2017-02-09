На одной из станций парижского метро произошло задымление

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Движение на шестой линии парижского метро нарушено из-за короткого замыкания, в результате которого одна из станций оказалась задымлена, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Парижа.

Официальный представитель полиции заявил, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

"Никакого взрыва. Это не теракт", — подчеркнул он.

Incendie au metro Place d'Italie



— Origine accidentelle

— Feu maîtrisé

— 8 personnes touchées dont plusieurs pour intoxications. pic.twitter.com/B9hS4VTkpc — Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 февраля 2017 г.

"Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано", — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.

Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d'Italie. По его данным, восемь человек пострадали в результате инцидента, некоторые из них отравились дымом. Официально информация о пострадавших пока не подтверждается.