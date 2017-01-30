Трамп подпишет указ о выходе США из Парижского соглашения по климату

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КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о выводе Соединенных Штатов из международного соглашения по сохранению климата, сообщил агентству Рейтер глава Агентства по охране окружающей среды США (EPA) в администрации Трампа Майрон Эбелл.

На вопрос корреспондента, когда это может произойти, собеседник отметил, что "не имеет понятия".

По его словам, Трамп "может это сделать завтра в общем пакете указов или в составе другого более крупного пакета документов".

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу. После избрания президентом США Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из Парижского соглашения.