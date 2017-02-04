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    Нападение на военных у Лувра в Париже: место ЧП

    (обновлено: )45
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    AP Photo/Christophe Ena
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    Christian Hartmann
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    twitter.com/aurelienbrd
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    twitter.com/MailOnline
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    twitter.com/MailOnline
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    На месте нападения на военных у Лувра в Париже
    twitter.com/aurelienbrd
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж.
    ALAIN JOCARD / AFP

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    На месте нападения на военных у Лувра в Париже

    Неизвестный напал в пятницу на патрульного военнослужащего у Лувра, он был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар", заявил глава парижской полиции Мишель Кадо.

    По его словам, инцидент произошел на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, имевший при себе два рюкзака и вооруженный мачете, набросился на военный патруль.

    Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавшего. Он был ранен в живот.

    Кадо сообщил также, что один из военнослужащих получил легкие ранения.

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