Нападение на военных у Лувра в Париже: место ЧП

Неизвестный напал в пятницу на патрульного военнослужащего у Лувра, он был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар", заявил глава парижской полиции Мишель Кадо.
По его словам, инцидент произошел на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, имевший при себе два рюкзака и вооруженный мачете, набросился на военный патруль.
Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавшего. Он был ранен в живот.
Кадо сообщил также, что один из военнослужащих получил легкие ранения.
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