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    В мире

    Сближение США и РФ поможет урегулированию мировых кризисов - МИД ФРГ

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    По словам Зигмара Габриэля, если между США и РФ произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, в Украине, для процесса разоружения в Европе.
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Сближение между США и РФ может способствовать урегулированию международных кризисов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в воскресенье на телеканале ARD.

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    "Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации в Украине, для процесса разоружения в Европе", — сказал министр, добавив, что будущие договоренности "не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы".

    Ранее Габриэль побывал в Вашингтоне, где встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом.

    "И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО", — отметил Габриэль.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

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