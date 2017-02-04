США не будут расширять список стран, въезд из которых закрыт

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности сообщило, что Администрация США пока не планирует расширять список стран, гражданам которых временно запрещен въезд в Америку.

"Существенно (отметить), что пауза на въезд касается только этих семи стран, такого подхода не будет в отношении никаких других стран, а также в опровержение ложным сообщениям на этот счет в настоящее время никакие другие страны не были определены как требующие дальнейшего включения (в ограничительный список)", — говорится в пояснительной записке ведомства.

В документе поясняется, что "90-дневная пауза на въезд в США граждан из Ирака, Сирии, Судана, Ирана, Сомали, Ливия и Йемена не касается обладателей американского вида на жительство, тех, кто также имеет другое гражданство помимо гражданства указанной страны, держателей дипломатический паспортов, обладателей виз НАТО или ООН". "Те, у кого есть специальные иммиграционные визы, могут сесть на самолет (в США), а по прибытии подать запрос на исключение (из действия указа)", — говорится в пояснительной записке.

В министерстве отмечают, что согласно указу, в месячный срок американская сторона проведет анализ нынешней ситуации в отношении того, какие из указанных стран "не предоставляют надлежащую информацию о своих гражданах, подающих на иммиграцию или визит в США".

"На основании полученных выводов госдепартамент запросит правительства стран, не поддающих таковую информацию, начать предоставлять ее", — говорится в документе.

На прошлой неделе Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал волну протестов и негативные реакции среди демократов. Противники обвинили Трампа в дискриминации мусульман, но его администрация отвергает такие оценки, мотивируя указ необходимостью проверки действующей системы и улучшение проверок въезжающих в страну иностранцев для обеспечения безопасности США.