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    Суд постановил частично остановить исполнение миграционного указа Трампа

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (777)

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    Судья Виктория Робертс вынесла решение, согласно которому "бессрочно запрещается отказывать во въезде в США законным постоянным резидентам и тем, у кого есть действующая виза".
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Федеральный судья в Детройте, штат Мичиган, предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного президентом Дональдом Трампа.

    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Проблемы Трампа с мигрантами: "за" и "против"

    Судья Виктория Робертс вынесла решение, согласно которому "бессрочно запрещается отказывать во въезде в США законным постоянным резидентам и тем, у кого есть действующая виза".

    На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Смотрите также: Протесты в США против указа Трампа о беженцах

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