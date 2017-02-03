Суд постановил частично остановить исполнение миграционного указа Трампа

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Федеральный судья в Детройте, штат Мичиган, предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного президентом Дональдом Трампа.

Судья Виктория Робертс вынесла решение, согласно которому "бессрочно запрещается отказывать во въезде в США законным постоянным резидентам и тем, у кого есть действующая виза".

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

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