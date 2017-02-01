В Иране родился младенец из замороженного 14 лет назад эмбриона

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В иранском городе Исфахан родился ребенок из эмбриона, замороженного учеными в 2003 году; на сегодняшний день это рекордный срок хранения эмбриона, сохранившего возможность развиться в здорового младенца, сообщает информагентство ИРНА.

В субботу в иранском городе Исфахан на свет появился младенец, развившийся из эмбриона, замороженного еще 14 лет назад. До этого ученым не удавалось обеспечить рождение ребенка из настолько "старого" эмбриона.

Предыдущий рекорд принадлежал эмбриону, который до рождения провел в холодильнике 11 лет.

"До настоящего времени никому не удавалось родить здорового младенца из эмбриона, который был заморожен так много лет", — заявил один из руководителей Исфаханского центра лечения бесплодия доктор Сейед Асадоллах Калантари (Seyed Asadollah Kalantari).

Он добавил, что сейчас в центре хранится еще 100 тысяч замороженных эмбрионов.

Отмечается, что 42-летняя мать необычного ребенка чувствует себя хорошо. Журналисты агентства подчеркивают, что ранее ей удалось победить лимфому Ходжкина, или рак лимфатической системы.

Так называемое экстракорпоральное оплодотворение считается одним из наиболее распространенных методов сохранения детородной функции для женщин, перенесших раковые заболевания, в особенности тех, кто прошел лучевую и химиотерапию.

Иранские власти предпринимают решительные шаги по повышению рождаемости: так, несколько недель назад был одобрен законопроект, позволяющий отцам брать декретный отпуск по уходу за ребенком. Более того, государство покрывает все медицинские расходы граждан на лечение бесплодия, а также создает финансовые стимулы для молодых матерей.

Ранее сообщалось, что первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей с использованием метода переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую родился в Украине.