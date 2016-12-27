Сорок пять лет назад родился актер и режиссер Сергей Бодров-младший

© Фото: предоставлено компанией СТВ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Российский актер, режиссер, сценарист, телеведущий, историк-искусствовед Сергей Сергеевич Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье писателя, сценариста и режиссера Сергея Бодрова. Его мать, Валентина Бодрова – кандидат искусствоведения, доцент, с 1979 года работает на кафедре всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Учился в школе с углубленным изучением французского языка.

В 1993 году окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Архитектура в венецианской живописи Возрождения" и получил степень кандидата наук.

В кинематографе Сергей Бодров начал работать с подачи отца, Сергея Бодрова-старшего, снявшись в его фильмах сначала в эпизодической роли в фильме "СЭР / Свобода – это рай" (1989), а затем в главной роли в картине "Кавказский пленник" (1996). За последнюю он был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль", приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Кинотавр", приза "За лучший кинодебют" на фестивале "Балтийская жемчужина". Съемочная группа "Кавказского пленника" была удостоена Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Фильм также был номинирован на "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Известность Сергею Бодрову принесла роль Данилы Багрова в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат-2" (2000), которая стала культовой для целого поколения. За эту киноработу Сергей Бодров был удостоен призов за лучшую мужскую роль МКФ в Чикаго и фестиваля "Кинотавр".

В 1996 году Сергей Бодров параллельно с актерской карьерой начал работать на телевидении. В 1996-1999 годах он был ведущим программы "Взгляд" на телеканале ОРТ. В 2001 году в качестве ведущего принимал участие в телепроекте "Последний герой" на Первом канале.

Сергей Бодров сыграл в фильмах зарубежных режиссеров Павла Павликовского "Стрингер" (Stringer, 1998) и Режиса Варнье "Восток-Запад" (East/West, 1999).

В 2001 году Сергей Бодров снялся в криминальном фильме Сергея Бодрова-старшего "Давай сделаем это по-быстрому".

В 2002 году на экраны вышли картины с его участием "Медвежий поцелуй" Сергея Бодрова-старшего и "Война" Алексея Балабанова. Роль в фильме "Война" была отмечена премией "Ника" в 2003 году как лучшая мужская роль второго плана.

Как режиссер Сергей Бодров дебютировал в 2001 году драматическим боевиком "Сестры", в котором сыграл небольшую роль. За эту картину он был удостоен Гран-при за лучший дебют фестиваля "Кинотавр", премией "Золотой Овен", специального приза "За свободу творческого самовыражения" МКФ в Карловых Варах, премией Jesolo Biennale Венецианского кинофестиваля.

Летом 2002 года Бодров начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой "Связной".

Вечером 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии съемочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути сошедшего в 20 часов 8 минут со склонов Кавказского хребта ледника Колка.

Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата. 7 мая 2004 года было принято решение о прекращении поисков.

У Сергея Бодрова остались жена, Светлана Бодрова, и двое детей – дочь Ольга (1998 года рождения) и сын Александр (2002 года рождения).