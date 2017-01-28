Сто двадцать лет назад в Одессе родился писатель Валентин Катаев

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Советский писатель, драматург и поэт Валентин Петрович Катаев родился 28 января (16 января по старому стилю) 1897 года в Одессе. Его отец был преподавателем епархиального училища, мать – дочь генерала, происходила из дворянской семьи.

Первое произведение Валентина Катаева — стихотворение "Осень" — было опубликовано в 1910 году в газете "Одесский вестник".

В 1915 году во время Первой мировой войны (1914-1918), не окончив гимназию, Катаев пошел добровольцем на фронт. Выступал с корреспонденциями и очерками об окопной жизни солдат – "Письма оттуда", "Наши будни", "Ильи Муромцы".

На фронте был дважды ранен, получил отравление газами. За военные заслуги Катаев был награжден двумя Георгиевскими крестами и орденом святой Анны IV степени, произведен в подпоручики и пожалован титулом личного, не передающегося по наследству дворянства.

В начале Гражданской войны на бронепоезде "Новороссия" Катаев воевал в составе армии Деникина. После установления в Одессе советской власти в течение нескольких месяцев находился в тюрьме одесской ЧК за контрреволюционную деятельность.

В 1919 году был мобилизован в Красную Армию, командовал артиллерийской батареей на Донском фронте. Впечатления о том периоде жизни отразились в автобиографической повести "Записки о гражданской войне" (1920).

В 1922 году Катаев переехал в Москву. С 1923 года он был постоянным сотрудником газет "Гудок", "Правда", "Труд", "Рабочая газета". В круг общения молодого Катаева в 1920-х годах входили писатели Михаил Булгаков, Илья Ильф, Юрий Олеша, поэты Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Велимир Хлебников, Борис Пастернак.

В 1920-х годах Катаев опубликовал романы "Повелитель железа" (1924), "Остров Эрендорф" (1924). В этот период он опубликовал сборники сатирических рассказов "Бородатый малютка" (1924), "Самое смешное" (1927). Острой сатирой на пошлость и мещанство отмечены также рассказы "Игнатий Пуделякин" (1927), "Ребенок", "Вещи" (оба — 1929).

На московских сценах были поставлены его комедии "Растратчики" (1928, по одноименной повести 1926 года – сатире на нэповскую действительность) и "Квадратура круга" (1928).

В 1932 году после двухлетней работы вышел его авангардный роман "Время, вперед!", написанный под впечатлением поездки в Магнитогорск. В 1937 году напечатана героико-революционная повесть "Я, сын трудового народа…".

Мировую известность писателю принесла повесть "Белеет парус одинокий", написанная в 1936 году. В 1937 году по произведению был снят одноименный фильм. Повесть стала первой частью тетралогии "Волны Черного моря". Ее вторая часть — "Хуторок в степи" — была написана в 1956 году, третья часть — "Зимний ветер" — в 1960-1961 годах. Четвертая часть была написана в 1948 году и первоначально называлась "За власть Советов", с таким же названием в 1956 году по ней был снят фильм; в 1951 году она была издана вторым вариантом под названием "Катакомбы".

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Катаев служил военным корреспондентом. Огромную популярность писателю принесла повесть "Сын полка" (1945), удостоенная в 1946 году Сталинской премии. По произведению была написана одноименная пьеса и в 1946 году снят фильм.

В 1955-1961 годах Валентин Катаев занимал пост главного редактора журнала "Юность".

В 1960-х годах Катаев написал публицистическую повесть о Владимире Ленине "Маленькая железная дверь в стене" (1964), лирико-философские мемуарные повести "Святой колодец" (1967), "Трава забвенья" (1967), "Кубик" (1969).

Литературной жизни Москвы 1920-х годов посвящена его мемуарно-художественная книга "Алмазный мой венец" (1978).

В 1980 году издана повесть о репрессиях одесского ЧК "Уже написан Вертер".

В 1982 году вышел в свет его "Юношеский роман" – собрание писем – история любви молодого солдата к генеральской дочке на фоне Первой мировой войны.

По произведениям писателя при его жизни были сняты фильмы "Родина зовет" (1936), "Белеет парус одинокий" (1937), "Сын полка" (1946), "Страницы жизни" (1948), "Безумный день" (1956), "За власть Советов" (1956), "Время, вперед!" (1965), "Хуторок в степи" (1970) и другие.

Катаев был членом-корреспондентом Академии в Майнце (ФРГ), членом Гонкуровской академии.

Творчество писателя было отмечено различными наградами. В 1946 году Катаев был удостоен Сталинской премии второй степени. В 1974 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Писатель был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями.

12 апреля 1986 года Валентин Катаев скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

С 1934 года Катаев был женат на Эстер Бреннер. В 1936 году у них родилась дочь Евгения, в 1938 году – сын Павел. Павел Катаев стал писателем, известен как автор сказочных книг "Девочка и Белочка" и "Летающий на стрекозе", романа "Один в океане".

Младший брат писателя — Евгений Петров (1902-1942, настоящее имя — Евгений Петрович Катаев), в соавторстве с Ильей Ильфом написал романы "Двенадцать стульев" (1928) и "Золотой теленок" (1931).