Певица Екатерина Бужинская родила двойню

КИЕВ, 18 дек — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Екатерина Бужинская накануне в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку, сообщает пресс-служба артистки.

Вес мальчика — 2550, рост 51. Вес девочки — 2300, рост 50.

Екатерина Бужинская, facebook Певица Екатерина Бужинская с новорожденными детьми и супругом

По словам певицы, она всегда мечтала иметь большую семью. Бужинская замужем за болгарином Димитаром Стойчевым. У певицы также есть 9-летняя дочь Елена от первого брака.

Ранее сообщалось, что звезда Голливуда украинского происхождения 33-летняя Мила Кунис и ее супруг, 38-летний актер Эштон Катчер стали родителями во второй раз, у пары родился сын.