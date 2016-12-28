Культура
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Певица Екатерина Бужинская родила двойню

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Пресс-служба народной артистки Екатерины Бужинской сообщила, что мама и новорожденные дети чувствую себя хорошо, певица благодарна поклонникам за поздравления.
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская
buzhynska.com

КИЕВ, 18 дек — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Екатерина Бужинская накануне в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку, сообщает пресс-служба артистки.

Вес мальчика — 2550, рост 51. Вес девочки — 2300, рост 50.

Екатерина Бужинская, facebook
Певица Екатерина Бужинская с новорожденными детьми и супругом

По словам певицы, она всегда мечтала иметь большую семью. Бужинская замужем за болгарином Димитаром Стойчевым. У певицы также есть 9-летняя дочь Елена от первого брака. 

Ранее сообщалось, что звезда Голливуда украинского происхождения 33-летняя Мила Кунис и ее супруг, 38-летний актер Эштон Катчер стали родителями во второй раз, у пары родился сын.

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