Певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет - СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Известная американская певица Джанет Джексон впервые родила в возрасте 50 лет, сообщает журнал People со ссылкой на ее представителя.

В октябре Джексон подтвердила, что беременна и собирается родить ребенка. Тогда журнал поместил фотографию певицы, одетой во все белое, с характерным животиком.

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады приветствовать их сына Иссу аль-Мана (Eissa Al Mana) на свет", — заявил журналу представитель певицы. Он добавил, что ее роды прошли спокойно и в настоящий момент она отдыхает.

Младшая сестра "короля поп-музыки" Майкла Джексона еще в апреле объявила об отмене мирового тура, чтобы сосредоточиться на планировании семьи. Сообщалось, что в декабре 2012 года она тайно обручилась с катарским миллиардером Виссамом аль-Мана.

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Джанет Джексон попала на сцену в возрасте 7 лет, а в 1976 году снялась в сериале The Jacksons. В 16 лет Джанет подписала контракт с рекорд-лейблом A&M, который выпустил ее первый альбом. Однако широкую известность певица обрела благодаря пластинке Control, вышедшей в 1986 году. По данным журнала Billboard, артистка входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки.