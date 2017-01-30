Парламент Ирака выступил за ответные меры после запрета на въезд в США

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Парламент Ирака на заседании в понедельник проголосовал за принятие ответных мер в отношении США после решения президента Дональда Трампа запретить въезд из Ирака на 90 дней, передает местный телеканал Al Sumaria.

Как сообщил канал, иракские депутаты выступили за применение принципа взаимности и принятие ответных мер.

Парламент Ирака также призвал ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий американской администрации.

Кроме того, МИД Ирака призывает администрацию США пересмотреть миграционный указ, так как считает его ошибочным, говорится в заявлении пресс-атташе МИД, полученном РИА Новости.

"МИД выражает сожаление и удивление указом президента… Вызывает большое сожаление, что такой указ издан в отношении государства-союзника, связанного с США стратегическим партнерством", — заявил пресс-атташе МИД Ахмед Джамаль. Он отметил, что МИД Ирака считает "обязательным пересмотр американским руководством этого ошибочного решения".

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", запретивший въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.