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    МВБ США не допустит отказа во въезде людям, прибывающим авиарейсами

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (727)

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    Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, ведомство плотно работает с авиакомпаниями, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами президента США.
    Самолет Boeing 747
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обещает не допустить новых случаев отказа во въезде в страну гражданам, прибывающим в страну авиарейсами.

    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

    Смотрите также: Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США

    "Мы также плотно работаем с партнерами из авиакомпаний, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами (президента США — ред.). Таким образом, мы не ожидаем, что путешествующие в США по воздуху будут затронуты (не допущены в страну – ред.)", — говорится в заявлении министерства.

    Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    После этого в аэропортах были задержаны более 100 человек, некоторым из которых был запрещен въезд в страну. Несколько человек обратились в суды США, которые вынесли решения в их пользу. Кроме того, в Белом доме пояснили, что ограничения не коснуться граждан, имеющих постоянный вид на жительство в США.

    В связи с этим в МВБ отмечают, что выполняют и решения судов, и указы президента, к которым в ведомстве обещают относиться "гуманно и профессионально".

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