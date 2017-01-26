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    Экс-госсекретарь США готова "записаться" в мусульманки

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (655)

    (обновлено: )4010
    По мнению Олбрайт, на статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения. Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне.
    Мадлен Олбрайт
    @madeleine

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова записаться в мусульманки, так она отреагировала на ужесточение президентом США Дональдом Трампом политики в отношении беженцев и мигрантов.

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    "На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения", — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

    "Я выросла католичкой, стала (прихожанкой) епископальной (церкви), а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности", — добавила 70-летняя экс-госсекретарь.

    Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

    Ранее в среду Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также принятию ряда других мер по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками. Появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

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