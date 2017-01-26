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    Найдены все погибшие в результате схода лавины на отель в Италии

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (103)

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    Согласно официальным данным, в отеле в момент схода лавины находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. Таким образом, в списке пропавших без вести более не осталось ни одного имени.
    Работа спасателей в Италии
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Тела двух последних жертв схода мощной снежной лавины обнаружены пожарными в ночь на четверг в горном отеле Rigopiano в центральной Италии, поисковая операция завершена, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

    ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

    За неделю, прошедшую после этой трагедии, спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей и тела 29 погибших. Согласно официальным данным, в отеле в момент схода лавины находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. Еще двое работников отеля в момент схода лавина находились за пределами здания и только благодаря этому спаслись.

    Таким образом, в списке пропавших без вести более не осталось ни одного имени.

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