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    Военные Сенегала наносят удары в Гамбии, не встречая сопротивления

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    Совбез ООН принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит ЭКОВАС предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.
    Гамбия. Архивное фото
    flickr.com/Göran Höglund

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), начавший интервенцию в Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии", наносит удары по военным объектам, не встречая сопротивления. Об этом заявил РИА Новости представитель сенегальской армии полковник Абду Ндиайе.

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    "Целями (ударов) стали объекты военного значения, сопротивления пока не оказывается", — сообщил военный.

    В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

    В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск на территорию Гамбии.

    Совет безопасности ООН принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит ЭКОВАС предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.

    Избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

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