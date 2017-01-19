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    США поддержали интервенцию Сенегала в Гамбию

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    По словам представителя госдепартамента Джона Кирби, Госдепартамент в контакте с представителями Сенегала, США поддерживают это, потому что понимают, что цель - помочь стабилизировать напряженную ситуацию и попытаться соблюсти волю народа Гамбии.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. США поддерживают интервенцию Сенегала в Гамбии, заявил журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

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    "Мы поддерживаем это. Мы в контакте с представителями Сенегала, мы поддерживаем это, потому что понимаем, что цель — помочь стабилизировать напряженную ситуацию и попытаться соблюсти волю народа Гамбии", — сказал Кирби.

    Совет безопасности ООН принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.

    Избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность. Инаугурация прошла в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Во время церемонии над территорией Гамбии совершали полет разведывательные самолеты ВВС Нигерии.

    Ранее сообщалось, что войска Сенегала, Нигерии и Ганы готовы вторгнуться в Гамбию, если ее уходящий президент Яйя Джамме откажется передать власть преемнику.

    Политический кризис начался в Гамбии в конце декабря, после того как президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить со своего поста. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

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