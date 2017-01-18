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    Белый дом: ИГ терпит поражение, но все еще представляет угрозу

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (594)

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    Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс обратил внимание на "серьезное сокращение притока иностранных боевиков и финансовых потоков" в террористическую организацию.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    Associated Press

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Террористическая группировка "Исламское государство" терпит поражение, но все еще представляет угрозу, заявил во вторник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

    Иракский спецназ освободил от ИГ университет Мосула. Видео
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    Иракский спецназ освободил от ИГ университет Мосула

    "ИГ терпит существенное поражение. Эта группировка потеряла больше половины территорий, которые в свое время контролировала", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне.

    При этом Родс назвал успехом действия возглавляемой США международной коалиции в иракском Мосуле и сирийской Ракке. "Миф об установлении халифата был взорван. И сейчас ИГ — это именно террористическая группировка, а не государство", — добавил он.

    Представитель Белого дома также обратил внимание на "серьезное сокращение притока иностранных боевиков и финансовых потоков". По его словам, "это говорит о деградации ИГ".

    Вместе с тем, ключевой советник президента США Барака Обамы признал, что "угроза со стороны ИГ остается". По его словам, "потеряв возможность противостоять (коалиции) в военном плане, боевики нацелены на организацию терактов, особенно в Европе".

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    США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ.

    Ранее директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство".

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