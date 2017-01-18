Белый дом: ИГ терпит поражение, но все еще представляет угрозу

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Террористическая группировка "Исламское государство" терпит поражение, но все еще представляет угрозу, заявил во вторник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

"ИГ терпит существенное поражение. Эта группировка потеряла больше половины территорий, которые в свое время контролировала", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне.

При этом Родс назвал успехом действия возглавляемой США международной коалиции в иракском Мосуле и сирийской Ракке. "Миф об установлении халифата был взорван. И сейчас ИГ — это именно террористическая группировка, а не государство", — добавил он.

Представитель Белого дома также обратил внимание на "серьезное сокращение притока иностранных боевиков и финансовых потоков". По его словам, "это говорит о деградации ИГ".

Вместе с тем, ключевой советник президента США Барака Обамы признал, что "угроза со стороны ИГ остается". По его словам, "потеряв возможность противостоять (коалиции) в военном плане, боевики нацелены на организацию терактов, особенно в Европе".

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США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство".