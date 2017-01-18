В ходе учений на базе в Калифорнии погиб морской пехотинец

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Один морской пехотинец погиб и один получил ранение в ходе учений на военной базе в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

По данным агентства, инцидент произошел вечером в пятницу на базе корпуса морской пехоты США в городе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии в ходе учений по огневой подготовке с боевой стрельбой.

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Корпус морской пехоты США расследует обстоятельства инцидента. О состоянии раненого военного не сообщается.

Ранее сообщалось, что учебные сборы резервистов стартовали в Харьковской области.