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    В ходе учений на базе в Калифорнии погиб морской пехотинец

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    По данным СМИ, инцидент произошел на базе корпуса морской пехоты США в городе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии в ходе учений по огневой подготовке с боевой стрельбой.
    Армия США. Архивное фото
    flickr.com/The National Guard

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Один морской пехотинец погиб и один получил ранение в ходе учений на военной базе в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

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    По данным агентства, инцидент произошел вечером в пятницу на базе корпуса морской пехоты США в городе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии в ходе учений по огневой подготовке с боевой стрельбой.

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    Корпус морской пехоты США расследует обстоятельства инцидента. О состоянии раненого военного не сообщается.

    Ранее сообщалось, что учебные сборы резервистов стартовали в Харьковской области. 

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