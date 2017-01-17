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    В Италии из-за погоды без света остались 300 тыс человек

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    От непогоды больше всего пострадали регионы на побережье Адриатического моря: обильные снегопады и минусовые температуры привели к закрытию школ, перекрытию трасс, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.
    Европу засыпало снегом
    REUTERS Dominic Ebenbichler

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Снегопад и холода парализовали центральную и южную части Италии, пишут местные СМИ. Погода в итоге оставила без света более 300 тысяч человек в регионе Абруццо.

    Более 100 человек застряли на фуникулере в Италии
    Tgr Rai VdA / Twitter
    В Италии на фуникулере застряли более 100 человек

    От непогоды больше всего пострадали регионы на побережье Адриатического моря: обильные снегопады и минусовые температуры привели к закрытию школ, перекрытию трасс, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.

    Для ликвидации последствий непогоды в Абруццо были введены армейские подразделения. На фотографиях с мест событий вооруженные лопатами военные расчищают дороги от сугробов, высота которых превышает метр.

    В регионе Апулия на юге страны зафиксирована первая жертва холодов: в своем автомобиле замёрзшим был найден 67-летний мужчина.

    Синоптикам итальянцев порадовать нечем. Согласно прогнозам, снегопады и холода продлятся по меньшей мере до четверга. На севере Италии осадков не ожидается, хотя столбики термометров опустятся ниже нуля. В регионах в центре и на юге Апеннин снегопады продолжатся.

    Напомним, почти вся Европа страдает от снегопадов, штормов и морозов.

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