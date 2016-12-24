В Италии на фуникулере застряли более 100 человек

A #cervinia anche gatti delle nevi e motoslitte per portare a valle tutte le persone bloccate in telecabina pic.twitter.com/v3syHDDJNW— Tgr Rai VdA (@tgrvda) 24 декабря 2016 г.
A #cervinia anche gatti delle nevi e motoslitte per portare a valle tutte le persone bloccate in telecabina pic.twitter.com/v3syHDDJNW— Tgr Rai VdA (@tgrvda) 24 декабря 2016 г.
В каждой из кабин фуникулера, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Stampa.