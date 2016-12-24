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В Италии на фуникулере застряли более 100 человек

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Около 130 человек оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста. Подъемник на популярном курорте Червиния остановился из-за сильного ветра.
Tgr Rai VdA / Twitter

В каждой из кабин фуникулера, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Stampa.

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