Белый дом: Трамп примет решение о встрече с Путиным после инаугурации

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент (Барак) Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом РФ. Будущий президент будет принимать свое собственное решение по поводу времени и места эти встреч", — сказал он в рамках регулярного брифинга для журналистов, отвечая на вопрос, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с российским лидером.

Трамп станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил послание избранному президенту США Дональду Трампу, в котором высказал надежду, что после вступления его в должность стороны предпримут шаги по восстановлению отношений.

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