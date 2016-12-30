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Путин верит в улучшение отношений РФ и США после вступления Трампа на пост

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (259)

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Как отметил Владимир Путин в послании к Трампу, "российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире".
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин направил послание избранному президенту США Дональду Трампу, в котором высказал надежду, что после вступления его в должность стороны предпримут шаги по восстановлению отношений, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Николай Капитоненко
Голос Столицы
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"Владимир Владимирович Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного Президента США Дональда Трампа. В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", — говорится в сообщении.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", — отмечается в послании к Трампу.

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