Трамп уверен, что сенат утвердит его кандидатов на посты в администрации

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп не сомневается, что конгресс утвердит предложенных им членов новой администрации, первые слушания пройдут в сенате уже во вторник.

"Они лучшие, высочайшего уровня, я думаю, утверждение пройдет хорошо", — заявил Трамп журналистам в Нью-Йорке.

Во вторник в конгрессе пройду слушания с участием предложенных избранным президентом на пост генпрокурора США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Джона Келли, в среду на вопросы конгрессменов предстоит ответить кандидатам на посты госсекретаря (Рекс Тиллерсон), главы ЦРУ (Майк Помпео), министров торговли, труда и образования.

Ряд демократов в сенате заявляют, что ряд предложенных кандидатур пока не завершили все бюрократические процедуры, необходимые для начала процесса утверждения. Демократы также недовольны тем, что некоторые слушания будут проходить одновременно, что затруднит участие заинтересованных сенаторов. При этом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел заявил ранее, что надеется, что члены новой администрации, которые связаны с национальной безопасностью, будут утверждены к 20 января, когда Трамп займет свое место в Белом доме.