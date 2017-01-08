Следствие не исключает, что стрельба в аэропорту Флориды была терактом

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Следователи не исключают, что терроризм был мотивом стрельбы в аэропорту американского штата Флорида, где погибли пять человек и пострадали более 30, сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы продолжаем рассматривать все версии и все мотивы этого ужасного нападения. Мы продолжаем рассматривать это с точки зрения терроризма как потенциальная мотивация нападения", — сказал журналистам специальный агент ФБР Джордж Пиро.

По его словам, злоумышленник действовал в одиночку. При этом Пиро отметил, что подозреваемый вез с собой в багаже задекларированное оружие — 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет.

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В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.