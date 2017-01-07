Офис окружного шерифа сообщил о еще 37 пострадавших в аэропорту Флориды

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Офис окружного шерифа сообщил о еще 37 пострадавших вследствие инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, где погибли пять человек.

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"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса, опубликованного в микроблоге Twitter.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 січня 2017 р.

​Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще восемь были ранены. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.