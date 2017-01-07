СМИ сообщили подробности о "стрелке" в аэропорту Флориды

Сантьяго вступил в ряды Нацгвардии в Пуэрто-Рико в 2007 году, сообщает канал CNN.

В апреле 2010 Сантьяго отправился служить в Ирак на 10 месяцев. По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Аляски, потом он был в резерве, а в 2014 году вступил в там гвардию, но позже был уволен из-за неудовлетворительной службы.

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У подозреваемого также есть боевая награда. Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. Он дал показания и сказал, что слышит голоса в голове, некоторые говорят ему присоединиться к ИГИЛ.

После этого подозреваемый согласился пройти обследование в психиатрической больнице. Сантьяго работал в охранной компании в Анкоридже. Ее владелец сказал, что сотрудничает с правоохранительными органами.