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Преступник в аэропорту Флориды прибыл на место стрельбы самолетом

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Бойня в аэропорту Флориды (5)

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По информации члена управляющего совета округа Бровард Чипа Ламарка, стрелявший был пассажиром на канадском рейсе, оружие было в багаже. Он забрал свой чемодан, вынул ствол из багажа и пошел в туалет зарядить его. Вышел и стал стрелять по людям.
Стрельба в аэропорту Флориды
@stephenfalk

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Стрелявший в аэропорту во Флориде прибыл на место стрельбы самолетом, заявил в Facebook член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка.

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"Стрелявший был пассажиром на канадском рейсе, оружие было в багаже. Он забрал свой чемодан, вынул ствол из багажа и пошел в туалет зарядить его. Вышел и стал стрелять по людям в отделе получения багажа", — заявил Ламарка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, восемь госпитализированы.

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