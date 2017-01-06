Преступник в аэропорту Флориды прибыл на место стрельбы самолетом

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Стрелявший в аэропорту во Флориде прибыл на место стрельбы самолетом, заявил в Facebook член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка.

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"Стрелявший был пассажиром на канадском рейсе, оружие было в багаже. Он забрал свой чемодан, вынул ствол из багажа и пошел в туалет зарядить его. Вышел и стал стрелять по людям в отделе получения багажа", — заявил Ламарка.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, восемь госпитализированы.