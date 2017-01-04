Главарь ИГ с группой боевиков проникли в Косово под видом беженцев - СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главарь террористической группировки "Исламское государство" с группой от 300 до 400 боевиков проникли в Косово под видом беженцев, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

Отмечается, что террористы покинули Сирию после серьезных потерь в рядах группировки в ходе военных действий.

По данным газеты, бывший солдат НАТО албанец Лавдрим Мухаджери (Lavdrim Muhaxheri), также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова (Abu Abdullah al Kosova), отправился в Сирию в конце 2012 года и появлялся в нескольких пропагандистских видео группировки. Он призывал албанцев присоединиться к группировке, в сети появлялись фотографии, на которых Аль-Косова отрезает голову пленному.

Отмечается, что после возвращения албанец, предположительно, занимался подготовкой теракта на футбольном матче Израиль-Албания в ноябре 2016 года, а также планировал атаки на ряд государственных учреждений в Косово и сербские православные церкви. Всего 19 человек были задержаны при подготовке теракта, которым, предположительно, руководил аль-Косова. Как отмечает издание, аль-Косова в 2013 году уже пересекал границу Косово, но смог покинуть страну прежде, чем его поймали.

По данным итальянской газеты Espresso, которая ссылается на неназванные источники в службах безопасности, "большое число джихадистов возвращается в Европу и на Балканы с целью ударить по самому сердцу континента". Полиция Косово, хотя и признает, что Мухаджери стоял за подготовкой атак в стране, но считает, что он по-прежнему находится на территории Сирии.

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Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.