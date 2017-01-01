МВД: среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула - 16 иностранцев

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу.

В результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек, 69 получили ранения, сообщил министр ранее.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.