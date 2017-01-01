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МВД: среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула - 16 иностранцев

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (12)

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В результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек. Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что поиски террориста продолжаются: "Я надеюсь, что он будет быстро задержан".
Теракт в Стамбуле
@HaberturkTV

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу.

Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год
@Hurriyet
Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год

В результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек, 69 получили ранения, сообщил министр ранее.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

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