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Полиция продолжает искать напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (12)

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По последним данным МВД, жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Ранее СМИ со ссылкой на представителей турецкого правительства сообщали, что нападавший был ликвидирован.
Полиция оцепила клуб в Стамбуле после нападения
@Hurriyet

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Поиски террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, продолжаются, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

На месте теракта в Стамбуле. Видео
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На месте теракта в Стамбуле

По последним данным МВД, жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения.

Ранее газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства сообщала, что нападавший был ликвидирован.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

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