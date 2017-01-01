Полиция продолжает искать напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Поиски террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, продолжаются, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

По последним данным МВД, жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения.

Ранее газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства сообщала, что нападавший был ликвидирован.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.