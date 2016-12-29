Дуда направил одобренный парламентом закон на рассмотрение КС

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда впервые направил принятый обеими палатами парламента законопроект — о праве на собрания — на рассмотрение Конституционного суда страны.

"Президент Анджей Дуда… направил в Конституционный суд запрос об изучении соответствия конституции закона от 13 декабря 2016 года об изменении закона "Право на собрания", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что президент усомнился в нескольких пунктах нового документа, в частности, касающихся обжалования решения властей о запрете собраний, а также использования новых правил по отношению к мероприятиям, которые состоялись до их вступления в силу.

"Согласно (мнению) президента Анджея Дуды, свобода собраний является необходимым элементом демократии и условием использования других прав и свобод человека, связанных со сферой общественной жизни", — подчеркивается в сообщении. Вступление в силу оспариваемого закона, по мнению президента, нарушит конституционную свободу собраний.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.