Ситуация на границе с Польшей: более 1300 авто стоят в очередях

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На украинско-польской границе во вторник по состоянию на 8:00 в очередях стоят 1345 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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Самые большие очереди зафиксированы перед пропускными пунктами "Рава-Русская" – 300 автомобилей, "Краковец" — 300 автомобилей (дополнительно — 50 авто), "Шегини" – 250 автомобилей, "Смильница" — 200 автомобилей. На пропускном пункте "Угринов" в очередях стоит 100 автомобилей, в пункте "Ягодин-авто" — 40 машин, "Устилуг" – 45, "Грушев" — 60.

Напомним, доля украинцев, которые намерены поехать работать за пределы страны, составляет 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Среди тех, кто высказали желание работать за пределами Украины, только четверть оценили свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина — как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов.