Шидло: власти Польши готовы к диалогу с оппозицией

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло заявила, что власти страны готовы к диалогу с оппозицией в связи с парламентским кризисом, решение зависит от протестующих депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью PAP.

Польские оппозиционеры со второй половины дня пятницы блокируют работу сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Отвечая на вопрос о том, было ли голосование в сейме по закону о бюджете законным, Шидло подчеркнула, что "бюджет был принят согласно закону".

"Не произошло ничего, что имело бы какие-то признаки для подрыва легальности принятия этого бюджета. Депутаты оппозиции просто не хотели его принять, Это было видно с начала пятничного заседания. Обструкция, которую вызвали депутаты PO (крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа") и "Новочесной" должна была привести к тому, чтобы бюджет не был принят", — считает премьер.

Шидло высказала мнение, что "запас топлива" в виде конфликта вокруг конституционного суда страны иссяк, в связи с чем оппозиции было необходимо найти другой повод для споров и, используя непринятие бюджета, привести к парламентскому хаосу и преждевременным выборам.

Говоря о возможных путях разрешения сложившейся ситуации Шидло отметила, что представители властей ранее заявили о готовности к диалогу, но для его осуществление нужно также желание второй стороны. "С нашей стороны предложение диалога и разговора открыто", — заявила она, добавив, что от оппозиции зависит, состоится ли этот диалог, или депутаты продолжат блокировать зал пленарных заседаний сейма в праздники.