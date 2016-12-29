На Филиппинах прогремел мощный взрыв: более 25 пострадавших

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте произошел взрыв в городском парке, сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местные власти.

Смотрите также: На месте взрыва в Кабуле: подорван автомобиль депутата

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщил губернатор провинции Доминико Петилла (Dominico Petilla), взрыв прогремел в среду вечером в разгаре боксерского поединка, который проходил в рамках празднования в городе Хилонгос. Также поступают сообщения о десяти погибших, но губернатор пока не смог их подтвердить.

Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что пять человек – трое мужчин и две женщины – ранены взрывом самодельной бомбы, заложенной в припаркованный автомобиль в провинции Паттани на юге Таиланда.