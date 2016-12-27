В мире
RSS

Неизвестный устроил пять взрывов на территории дома правительства Таиланда

Тема:

Теракт в столице Таиланда (31)

11
Происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают Кабинет министров и аппарат правительства.
Полиция в Таиланде. Архивное фото
Associated Press Mark Baker

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина проник во вторник рано утром на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов в форме шариков для игры в пинг-понг, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Петр Охотин
Uacrisis.org
Запад давно закрывал глаза на недемократический режим в Таиланде – политолог

Как отмечает издание, происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают Кабинет министров и аппарат правительства.

Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника. По данным газеты, во время взрывов никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пять человек – трое мужчин и две женщины – ранены взрывом самодельной бомбы, заложенной в припаркованный автомобиль в провинции Паттани на юге Таиланда.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Россия, траур по погибшим в авиакатастрофе
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Донбасс: блокада добровольцев