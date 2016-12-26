Во дворе многоэтажки в Днепре произошел взрыв

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты произошел во дворе многоэтажного жилого дома по улице Беляева на минувших выходных, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома", — говорится в сообщении.

segodnya.ua Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5

Следственным отделением Амур-Нижнеднепровского района по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

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